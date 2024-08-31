Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

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Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Anadolu Kavağı önlerinde makine arızasından dolayı sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, Tahlisiye-1 botu tarafından yedeklenerek, emniyetle Türkeli Feneri'ne yanaştırıldığı kaydedildi.