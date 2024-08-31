Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Tahlisiye-1 botuyla kurtarılarak Türkeli Feneri'ne yanaştırıldı.

31.08.2024 23:16
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Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Anadolu Kavağı önlerinde makine arızasından dolayı sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, Tahlisiye-1 botu tarafından yedeklenerek, emniyetle Türkeli Feneri'ne yanaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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