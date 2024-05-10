Beykoz Belediye Başkanı Kadın Personelle Anneler Günü'nü Kutladı

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(İSTANBUL) - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, kadın personelle kahvaltıda bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı. Başkan Köseler, Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştiren Zübeyde Hanım'ı hatırlatarak, annelerin, bireyleri ve toplumları şekillendirdiğini söyledi.

Beykoz Belediyesi yemekhanesinde yapılan etkinliğe, belediyenin farklı müdürlüklerinde görev yapan kadın personel ve meclis üyeleri katıldı.

Başkan Köseler, annelerin ve anne adaylarının bu özel günlerini kutladı ve kadın çalışanları tek tek tebrik ederek, çiçek takdim etti.

"TOPLUMU ANNELER ŞEKİLLENDİRİYOR"

Beykoz'da kadın personelle birlikte çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Köseler, "Karşılıksız sevgi ve şefkatin kaynağı sizlersiniz. Toplumu geliştiren, yetiştiren, topluma birey kazandıran sizlersiniz. Toplumu şekillendiren sizlersiniz" dedi.

Annelerin evlatlarını koruyan, kollayan çok kıymetli varlıklar olduğunu ifade eden Köseler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplum sizlerin yaşam kalitenizle, eğitiminizle şekillenir. O yüzden sosyal yapıyı güçlendirmek sizlerin elinde. Tarihi şekillendiren kimlikleri siz anneler yetiştiriyorsunuz. Bunlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştiren Zübeyde Hanım. Hem çalışan anneler, emekçi anneler hem de evde çocuğuna yol gösteren anne olarak hepinizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Sizlerle beraber çalışmaktan da son derece mutluyum, huzurluyum. İyi ki varsınız. Hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum."