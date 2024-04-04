Beykoz Belediye Başkanı Köseler'den Mazbata Bekleyişine Tepki

HABER: EDDA SÖNMEZ - KAMERA: MEHMET ÇALPAR
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Buradan sizlerin aracılığıyla seçim kurulu başkanına seslenmek istiyorum. Lütfen Beykoz'un teveccüh ettiği, oy verdiği, seçtiği belediye başkanına mazbatayı ver kardeşim artık diyor. Oyalama taktiği ile saat 17.00'e kadar bekletmeye çalışıyor. Bir kere 2019 yılında Ekrem Başkan'ımın yaşadığını ben Beykoz'da şu anda yaşadım" dedi.
31 Mart 2024 yerel seçimi ilk sonuçlarına göre, İstanbul Beykoz'da CHP'nin adayı Alaattin Köseler 68.581 oy, AKP adayı Murat Aydın ise 67.184 oy almıştı. AKP temsilcileri önce Beykoz İlçe Seçim Kurulu'na, ardından İstanbul İl Seçim Kurulu'na yeniden sayım talebiyle itiraz etmişti. CHP'li yetkililerin verdiği bilgiye göre, CHP'nin YSK'ya yaptığı itiraz yeniden sayıma gerek olmadığını ortaya koydu ve Köseler'e mazbatasının verileceği açıklandı.
"SÖYLEMEK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR OTO KONTROL UYGULUYORUM KENDİME"
CHP'nin adayı Alaattin Köseler, Beykoz İlçe Seçim Kurulu'nun önünde bir açıklama yaptı."Buradan sizlerin aracılığıyla seçim kurulu başkanına seslenmek istiyorum" diyen Köseler, şunları söyledi:
"Mazbata için bekliyoruz şu anda fakat seçim kurulu başkanı her halde yasal hakkını kullanarak saat 17.00 kadar vermeyi düşünmüyor. O yüzden sizleri bekletmemek için geldim. Buradan sizlerin aracılığıyla seçim kurulu başkanına seslenmek istiyorum. Lütfen Beykoz'un teveccüh ettiği oy verdiği, seçtiği belediye başkanına mazbatayı ver kardeşim artık diyor. Yüksek Seçim Kurulu itirazlarını reddediyor. Oyalama taktiği ile saat beşe kadar bekletmeye çalışıyor. Bir kere 2019 yılında Ekrem Başkan'ımın yaşadığını ben Beykoz'da şu anda yaşadım. Zarfın içinde dört tane pusula var. Muhtarlık dahi. Yalnız belediye başkanlığı pusulasını değerlendiriyor. Ekrem Başkan da aynı şeyi yaşadı. Beykoz'da ben de aynı şeyi ya bu bir kere doğru değil yani zarfın içinde ne çıkıyorsa. Kümlatif olarak, toplamı olarak bunların değerlendirilmesi lazım. Bunu bir adet edindiler ve bunu yukarıdan talimatla uyguluyorlar anladığım kadarıyla. Başka söylemek istediğim çok şey var oto kontrol uyguluyorum kendime. Sizler anlıyorsunuz herhalde. Partilerin bekleyişi var. Hakim Bey'in tavrını bizim lehimize sonuçlanmasını bekliyoruz"
Son Dakika › Güncel › Beykoz Belediye Başkanı Köseler'den Mazbata Bekleyişine Tepki - Son Dakika
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