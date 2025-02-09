Beykoz Belediye Başkanı Köseler, Göztepe Mahallesi'ndeki Sorunları Ele Aldı

Güncel

(İSTANBUL)- Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, mahalle buluşmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Göztepe Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Köseler, toplantıda mahallenin mülkiyet, imar ve ulaşım sorunlarını ele aldı.

Belediye Başkanı Alaattin Köseler, mahalle buluşmalarının 24'üncüsünü Göztepe Mahallesi'nde yaptı. Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, mahallenin mülkiyet, imar ve ulaşım sorunları ele alındı. Buluşmaya, Belediye Başkan Yardımcıları Taner Aksu, Fidan Gül, Bilgehan Murat Miniç, Ali Ayçiçek, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ve Beykoz'un çeşitli mahallelerinden muhtarlar katıldı.

Toplantıda ilk olarak kurulan dev ekranda mahallenin imar planlarındaki son durumu vatandaşlara aktarıldı. Göztepe Mahallesi sakinleri ada, parsel numarası ve sokak isimlerinden evlerinin planlardaki durumunu öğrendi. İmar planlarının ardından, Göztepe Mahallesi'ne kadar ulaşan Kavacık kavşağı trafik sorunu da masaya yatırıldı.

" Ulaşım, imar ile birlikte Beykoz'un en önemli problemi"

Beykoz'un nüfusunun 248 bin olduğunu ve tek şeritli Kavacık kavşağının ilçe sakinlerine yetmediğini ifade eden Başkan Alaattin Köseler, "Tüm Beykoz'a sesleniyorum, Çavuşbaşı'nda imar veriyoruz, proje onaylıyoruz, Riva'da imar veriyoruz, proje onaylıyoruz, Kavacık'a geliyoruz yol tek şeride düşüyor. Bakın bu yollar açılmazsa, eziyet köprüsü haline gelir Beykoz. Kimse karşıya geçemez hale gelecek. Ben bütünü gören bir kardeşiniz olarak sizlerin sesini ilgililere iletiyorum. Beykoz'un ulaşımda nefes alması için çabalıyoruz. Ulaşımın çok kötü olduğunu hepimiz her gün yaşayarak görüyoruz. Bunu çözmemiz lazım. Biz süreç içinde İBB ayağını gerçekleştirdik, yazışmalarımızı yaptık. İBB'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ulaştı fakat bakanlıktan olumlu yanıt gelmedi. Biz bu sorunu çözmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ulaşım, imar ile birlikte Beykoz'un en önemli problemi. Yani bir plan yaparken, planın bütününde ve hayata geçmesini sağlayan süreçte dengeyi kurmamız lazım. Ama Beykoz'da bu, şu anda oluşmamış durumda. Ulaşım konusunu çözersek Beykoz rahatlayacak" dedi.

"Beykoz'un kaderi ile oynamayalım"

Beykoz'un nüfusu 250 bini geçtiğinde hem meclis üyesi sayısının artacağını hem İller Bankasından gelen payın artacağını belirten Köseler, "Fakat bir türlü 250 bini geçemiyoruz. Buradan Beykoz halkına sesleniyorum, kesinlikle seçimlerde muhtar seçmeye memlekete gitmeyelim, Beykoz'un kaderi ile oynamayalım" diye konuştu.

İmar ve ulaşım üzerine yapılan bilgilendirmenin ardından Mahalle Muhtarı Arzu Kuşdili ve mahalle sakinleri, imardan ulaşıma, kentsel dönüşümden sağlık alanlarına kadar sorunlarını Başkan Alaattin Köseler ve ekibine iletti. Buluşmada, tüm talep ve sorunları dinleyen Başkan Köseler, öncelik sıralamasına göre sorunları çözmek için çalışacaklarının sözünü verdi.

Daha önce hiçbir Belediye Başkanı'nın mahallenin sorunlarını yerinde inceleyerek, imar planlarını vatandaşlarla paylaşmadığını ifade eden Göztepe Mahallesi sakinleri, Başkan Alaattin Köseler ve ekibine teşekkür etti.

.