Dereseki Mahallesi'nin 18. Buluşması - Son Dakika
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Dereseki Mahallesi'nin 18. Buluşması

Dereseki Mahallesi\'nin 18. Buluşması

Beykoz Belediyesi’nin mahalle buluşmalarının 18’incisi, Dereseki Mahallesi’nde düzenlendi. Toplantıda, mahallenin sorunlarını çözmek için kurulan derneği, Beykoz Belediyesi’ne davet eden Başkan Alaattin Köseler, “Buraya gerekli hamleyi nasıl yapacağımızı beraber planlayalım, ortak karar alarak ve etaplayarak burayı daha yaşanılabilir bir Dereseki yapmak için el birliğiyle mücadele edelim” dedi.

28.09.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi'nin mahalle buluşmalarının 18'incisi, Dereseki Mahallesi'nde düzenlendi. Toplantıda, mahallenin sorunlarını çözmek için kurulan derneği, Beykoz Belediyesi'ne davet eden Başkan Alaattin Köseler, "Buraya gerekli hamleyi nasıl yapacağımızı beraber planlayalım, ortak karar alarak ve etaplayarak burayı daha yaşanılabilir bir Dereseki yapmak için el birliğiyle mücadele edelim" dedi.

Dereseki Mahallesi Meydanı'nda düzenlenen 18. Mahalle Buluşması'nın açılışını, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yaptı. Başkan Köseler, "Biz mahalle buluşmalarımızı çok önemsiyoruz. Sizlerin belediye ile olan ilişkilerini yoğunlaştırmak, sıkıntılarınızı çözmek için değerli Başkan Yardımcılarımız, birim Müdürlerimiz ve Meclis Üyesi arkadaşlarımızla beraber burada sizlerle birlikteyiz" diye konuştu.

Başkan Köseler'in açılışının ardından söz Dereseki Mahallesi Muhtarı Orhan Karamahmutoğlu ve mahalle sakinlerine verildi. Mahalleliler; başta imar ve mülkiyet sorunu olmak üzere, Kırklar Sultan Türbesi çevresinde oluşan parklanma sorunu, mahallenin girişinde bulunan ve atıl hale dönen spor alanın yenilenmesi, döküm sahasının mahalleden kaldırılması, mahalleye yapılması planlanan okul projesine destek olunması, tuvaletlerin temizliği, çocuk oyun alanlarının yenilenmesi, okul servisi sorunu ve su faturalarının yüksekliği gibi sorunları Başkan Köseler ve ekibine iletti.

Dereseki Mahallesi'nin sorunlarını çözmek ve mahalleye sahip çıkmak amacıyla mahallenin gençleri tarafından bir derneğin kurulduğunu belirten mahalle sakinleri; Dereseki'nin sorunlarının çözümü için Beykoz Belediyesi ile ortak çalışmalar yürütmek istediklerini dile getirdi.

Derneği kuran gençleri tebrik eden Başkan Köseler, şöyle konuştu:

"Yıllar evvel Tokatköy'de Kent Kültürü Derneği vardı. Bu derneğin etkin çalışması vasıtasıyla Tokatköylüler ilk defa şerhsiz tapularını elde ettiler. Bu dernek kıymetli, bu derneğin içini toplumsal değerlere kıymet veren arkadaşlarla güçlendirmek lazım. Burada yıllardan beri bu ilçe planlı olsun diye uğraşan Paşabahçeli, Beykozlu bir gençtim. Ben bu ilçe planlı olsun dedikçe birileri bağırıyordu: 'Başkan planı boş ver, pilav ver bize' diyorlardı. Beykoz'da üç fabrikayı kapattılar ve pilavlarınızı aldılar. Ben son olarak derneğin yönetimini güçlendirerek Beykoz Belediyesi'nin meclis salonuna davet ediyorum. Müdürlerimizle buraya gerekli hamleyi nasıl yapacağımızı beraber planlayalım. ve bu şekilde burada şunu yapacağız, bunu yapacağız demek değil, ortak karar alarak, etaplayarak burayı daha yaşanılabilir bir Dereseki yapmak için el birliğiyle mücadele edelim."

Okul servisi sorununa anında çözüm

Mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinden gelen okul servisi sorunu ile ilgili de konuşan Köseler, "Burada değerli muhtarım söyledi servis konusunda, Sayın Vali'mize kadar ulaşılmış fakat çözüm üretilememiş. Ben Ulaşım Müdürü'müze buradan sizin huzurunuzda sesleniyorum. Biz servis konusundaki sıkıntıyı belediye olarak çözeceğiz" dedi.

Toplantıda söz alan Dereseki Mahallesi sakinlerinden Ahmet Bayraktar, Başkan Köseler'in 1999-2004 hizmet döneminde Dereseki Mahallesi'nde düzenlediği şehit ailelerine destek etkinliğini hatırlatarak, o dönemde Dereseki Atıcılık Spor Kulübü olarak hazırladıkları plaketi Başkan Köseler'e takdim etmek istediğini belirtti. Plaket takdimi sırasında Bayraktar, o dönemde basılı olarak her ay çıkan Beykoz Belediyesi'nin aylık faaliyet bültenini de Başkan Köseler'e armağan ederek kendisine teşekkür etti.

Toplantının sonunda Dereseki Mahallesi sakinlerinden ve el yapımı baston imalatında bulunan Mehmet Bozkurt, günün anısına Köseler'e baston hediye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dereseki Mahallesi'nin 18. Buluşması - Son Dakika

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