Beykoz Belediye Başkanı'nın Gözaltına Alınmasına Tepki... Özgür Karabat: "Bu CHP'ye Yönelik Bir Operasyon, Dikkatlice Takip Ediyoruz" - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı'nın Gözaltına Alınmasına Tepki... Özgür Karabat: "Bu CHP'ye Yönelik Bir Operasyon, Dikkatlice Takip Ediyoruz"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in bu sabah gözaltına alınmasına ilişkin, “Belediye Başkanı’nı alırken, toplumun geniş kesimlerini sindirme, sesini çıkarmama, ‘Bak, sus. Hepiniz böyle olursunuz’ diyen bir anlayışın parçası var. Bu CHP’ye yönelik bir operasyon, dikkatlice takip ediyoruz” dedi.

27.02.2025 11:43  Güncelleme: 11:53
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in bu sabah gözaltına alınmasına ilişkin, "Belediye Başkanı'nı alırken, toplumun geniş kesimlerini sindirme, sesini çıkarmama, 'Bak, sus. Hepiniz böyle olursunuz' diyen bir anlayışın parçası var. Bu CHP'ye yönelik bir operasyon, dikkatlice takip ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Genel Merkezi'nde "Gel, Seç, Tarihe Geç" başlıklı cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısı öncesinde, CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçimlerini, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Başkomutan olarak sesleniyorum, ayağını denk al" ifadelerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Özgür Karabat, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday belirlemek için gerçekleştireceği ön seçimlere ilişkin, "Bu ön seçim aslında Türkiye'de bir devrimdir, Türkiye siyasetindeki partilere de bu uygulama bir rehber olacaktır" diye konuştu. Karabat, şunları söyledi:

"Bundan sonra CHP, adaylarını ön seçimle belirleyecektir"

"Bugün Ekrem İmamoğlu aslında neden aday olduğunu açıklayacak. Diğer taraftan Genel Başkanımız da bu ön seçimin, neden yapıldığını açıklayacak. Şunu söylemek isterim, bu ön seçim aslında Türkiye'de bir devrimdir. Bugün, yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir ön seçim gerçekleştiriyoruz ama artık CHP açısından bu, dönülmez bir noktadır. Bundan sonra CHP, adaylarını ön seçimle belirleyecektir. Ama daha ötesi şu, Tayyip Erdoğan sonrası AKP'ye de bu uygulama bir rehber olacaktır.

Türkiye siyaseti diğer partilere de bu uygulama bir rehber olacaktır. Türkiye'de artık Cumhurbaşkanı adaylarının dar bir kesim tarafından belirlendiği süreç sona ermiştir. Cumhurbaşkanı adayları temsil ettiği siyasi partilerin üyelerinin çoğunluğuyla katılmış bir şekilde belirlenecektir. Bu siyasete, bir katılım ve yeni bir anlayış katacaktır. Bu yönüyle aslında bir devrim gerçekleşiyor. O yüzden 'Gel, Seç, tarihe Geç' diyoruz."

"Bunlar, gözaltı gerektiren, hızlı tedbir gerektiren bir uygulama değil"

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin Karabat, "Ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Bu CHP'ye yönelik bir operasyon, dikkatlice takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Karabat, şöyle konuştu:

"Ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ama yapılan uygulama aynı şekilde devam ediyor. Normalde bu tip suçlamalar, soruşturmalar başlar, davalar açılır ve ifadeye gidersin. Çünkü bunlar, gözaltı gerektiren, hızlı tedbir gerektiren bir uygulama olmadığı gibi böyle bir durum varsa bile sabahın dört buçuğunda, karanlıkta evlere baskın yaparak, korku iklimini büyüterek, yapılması gereken işler değildir.

Belediye Başkanı'nı alırken, toplumun geniş kesimlerini sindirme, sesini çıkarmama, 'Bak, sus. Hepiniz böyle olursunuz' diyen bir anlayışın parçası var. Dikkatlice takip ediyoruz. Bu CHP'ye yönelik bir operasyon, dikkatlice takip ediyoruz. Ayrıca eğer sayın savcıların bu konudaki hassasiyetleri varsa, başka alanlara da iyice bakmaları gerektiğini söylemek isterim."

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı kavramlar, siyaset dışı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Başkomutan olarak sesleniyorum, ayağını denk al" diye seslenmesine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Karabat, "Sayın Cumhurbaşkanı o akşam herhalde Kuruluş Osman'ı seyretmiş ya da çarşamba gecesi yayınlanıyor herhalde, onu seyretmeye psikolojik olarak hazırlanıyor herhalde ki o yüzden böyle konuşuyor. Kullandığı kavramlar, siyaset dışı kavramlar. Siyaset ait kavramlar değil" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı'nın Gözaltına Alınmasına Tepki... Özgür Karabat: 'Bu CHP'ye Yönelik Bir Operasyon, Dikkatlice Takip Ediyoruz' - Son Dakika

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