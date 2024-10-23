Beykoz Belediyesi, 350 Milyon TL Gelir Elde Etmek İçin Dokuz Arsanın Satışına Onay Verdi - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi, 350 Milyon TL Gelir Elde Etmek İçin Dokuz Arsanın Satışına Onay Verdi

Beykoz Belediyesi Meclisi, ilçedeki altı mahallede bulunan dokuz arsanın satışı için onay çıkardı. Toplamda 350 milyon TL gelir elde edilmesi planlanıyor. Satış, açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

23.10.2024 14:59
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi Meclisi, ilçede yeni hizmet ve yatırımlara kaynak olacak arsaların satışına onay verdi. Altı mahallede yer alan dokuz arsanın satışı ile 350 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Beykoz Belediyesi Meclisi, ekim ayı olağan toplantısı için Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetiminde bir araya geldi.  Toplantıda, ilçenin altı farklı mahallesinde yer alan dokuz arsanın satışı oy çokluğuyla onaylandı.

Elmalı, Akbaba, Örnekköy, Çengeldere, Çubuklu ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki en küçüğü 257 metrekare ve en büyüğü 51 bin 379 metrekare olan dokuz arsanın satışıyla, yaklaşık 350 milyon TL gelir elde edilecek. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle yapılacak satış sonrasında kurumun kasasına girecek gelir, ilçede ihtiyaç olan hizmet ve yeni yatırımların üretilmesinde kullanılacak.

Muhalefetin Cumhuriyet Mahallesi 180 ada 5 parselde yer alan arazinin satışına itirazı üzerine Genel Kurul'a bilgi veren Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Turgay Sucuoğlu, tarım arazisi vasfında olan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 51 bin 379 dönüm arazinin yaklaşık 20 dönümünün DSİ'nin taşkın alanında kaldığını vurgulayarak, konut yapımına uygun olmadığını dile getirdi. Sucuoğlu, ayrıca alanın geçmiş belediye yönetimleri tarafından 2016, 2022 ve 2023 yıllarında tarım arazisi vasfından çıkarılmak istendiğine, Valilik ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bunu reddettiğine de dikkati çekti.

Üç kez tarım dışına çıkarılmak istendi

Riva Deresi Çevresi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na göre Cumhuriyet Mahallesi 180 ada 5 parselde yer alan 51 bin 379 metrekare arazinin yaklaşık 20 bin metrekaresi taşkına maruz alan sınırı içinde kalıyor. Beykoz Belediyesi'nin dönemin yönetimi tarafından 26 Ocak 2016 tarihinde Sosyal Konut Projesi Alanı olarak tarım dışına çıkarma başvurusu İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından uygun görülmemişti.  Ayrıca belediye tarafından 5 Aralık 2022 tarihinde 180 ada 5 parselin konut, özel sosyal tesis ve yol amaçlı olarak tarım dışına çıkarılması talebi de DSİ'nin taşkın riski dolayısıyla ikinci kez onay alamadı. Konuyla ilgili görüş istenen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de DSİ'nin 19 Nisan 2023 tarihli kararına ilgi tutarak, arsanın tarım alanından çıkarılmasını uygun bulmadı. DSİ'nin görüşü sonrası sınır revize edilerek bir kısmı taşkın alanı sınırı dışında bırakıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "kamu yararı oluru" ile 30 Kasım 2023 tarihinde yeninden değerlendirilen "konut, özel sosyal tesis, yol" amaçlı kullanım, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygun görülmedi.

Kaynak: ANKA

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