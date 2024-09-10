Beykoz Belediyesi, Eğitim Desteği Veriyor - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi, Eğitim Desteği Veriyor

Beykoz Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında ilçede sosyal yardım almaya uygun ailelerin çocuklarına kırtasiye ve beslenme desteği verecek. Başvurular 16 Eylül'e kadar devam edecek.

10.09.2024 10:59  Güncelleme: 13:16
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında ilçede sosyal yardım almaya uygun ailelerin çocuklarına kırtasiye ve beslenme desteği verecek. Bugün başlayan başvurular, 16 Eylül'e kadar devam edecek.

Eğitim yılı öncesinde ihtiyaç duyulan bazı okullara bakım onarım desteği veren Beykoz Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında öğrencileri de unutmadı. İlçedeki sosyal yardımdan faydalanmak isteyen sosyal yardım almaya uygun ailelerin çocuklarına bin liralık kırtasiye desteği sunulacak. Eğitim desteğinden ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler faydalanacak.

Beykoz Belediyesi, yine sosyal yardım almaya uygun ailelerin öğrenci çocuklarına her ay 500 lira beslenme desteği verilecek. 10 aylık eğitim yılı boyunca sürecek destekten, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler faydalanacak.

Yıllık 6 bin lirayı bulan kırtasiye ve beslenme desteğinden faydalanmak isteyen ailelerin, 16 Eylül'e kadar Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne öğrenci belgesiyle başvurarak, form doldurması yeterli olacak. Ödemeler sosyal destek kartına yüklenecek. Kırtasiye desteği, ilçedeki yerel tüm market ile kırtasiyelerde kullanılabilecek.

Kırtasiye ve beslenme desteği programından faydalanmak isteyen aileler, Beykoz Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden ve 444 66 61 Çağrı Merkezi'nden bilgi alabilecek.

Kaynak: ANKA

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