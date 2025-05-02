Beykoz Belediyesi Hentbol Takımı Türkiye Kupası Finaline Yükseldi - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi Hentbol Takımı Türkiye Kupası Finaline Yükseldi

Beykoz Belediyesi Hentbol Takımı, Nilüfer Belediyespor'u 35-31 yenerek Türkiye Kupası finaline adını yazdırdı. Finalde Beşiktaş ile karşılaşacaklar.

02.05.2025 09:51  Güncelleme: 10:01
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(İSTANBUL) - Nilüfer Belediyespor'u 35-31 mağlup eden Beykoz Belediyesi Hentbol Takımı, adını Türkiye Kupası finaline yazdırdı. Sarı-siyahlılar, kupayı kazanmak için yarın saat 18.30'da Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası yarı final müsabakaları, İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk yarı final mücadelesinde Beykoz Belediyesi ile Nilüfer Belediyesi karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 18-17 önde kapatan sarı-siyahlı ekip, maçı 35-31 kazanarak ilk finalist oldu. Diğer yarı final maçında ise Beşiktaş ile Depsaş Enerji AS Hentbol karşı karşıya geldi. Maçı 40-22 kazanan Beşiktaş ise ikinci finalist oldu.

Türk hentbolunda dikkati çeken bir grafik sergileyen Beykoz Belediyesi Hentbol Takımı'nın Beşiktaş ile İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynayacağı final mücadelesi, yarın saat 18.30'da TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi Hentbol Takımı Türkiye Kupası Finaline Yükseldi - Son Dakika

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