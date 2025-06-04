Beykoz Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

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04.06.2025 17:21  Güncelleme: 20:02
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Beykoz Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı
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Beykoz Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi temizlik hizmetlerini artırarak bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeyi planlıyor. Cami avluları, mezarlıklar ve çeşitli alanlarda detaylı temizlik yapıldı. Kurban atıkları özel ekipler tarafından toplanacak.

(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki hazırlıklarını tamamladı. Arife günü itibarıyla başlayacak bayram mesaisinde temizlik hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar kesintisiz sürdürülecek.

Beykoz Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Bayram boyunca temizlik hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tam kadro görev başında olacak. Bayram öncesi ilçe genelindeki tüm cami avluları, tuvalet ve abdesthanelerde detaylı temizlik çalışmaları tamamlandı. Mezarlık ve türbelerde de çevre düzenlemeleri ve temizlik çalışmaları gerçekleşti.

Kurban atıkları titizlikle toplanacak

Kayıtlı kurban satış ve kesim yerlerinde oluşan kurban atıkları, Beykoz Belediyesi'nin Kurban Bayramı'na özel oluşturduğu ekipler tarafından toplanacak. Beykoz Belediyesi'nin 444 66  61 nolu çözüm merkezinde vatandaşlardan gelen taleplere de hızlıca geri dönüş sağlanacak.

Araç ve personel desteği güçlendirildi

Bayram çalışmaları kapsamında Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüklerine bağlı alanda görev alacak toplam 78 araç ve 202 personel, koordineli olarak hizmet verecek. Kurban Bayramı boyunca Beykoz Belediyesi, büyük damperli kamyonlarından mini çöp kamyonlarına, konteyner yıkama araçlarından iş makinelerine kadar geniş bir ekipmanla vatandaşa hizmet verecek.

Bayramlaşma etkinliklerine temizlik önlemleri

Köy camilerinde düzenlenecek bayramlaşma etkinlikleri öncesi ve sonrasında da Beykoz Belediyesi temizlik ekipleri görev başında olacak. Ayrıca, ilçedeki diğer rutin belediye hizmetlerinin de bayram süresince kesintisiz devam etmesi için çalışmalar titizlikle sürdürülecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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