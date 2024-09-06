Beykoz'da Kentsel Dönüşüm Tartışması - Son Dakika
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Beykoz'da Kentsel Dönüşüm Tartışması

Beykoz Belediyesi Meclisi'nde yapılan oturumda, ilçedeki kentsel dönüşüm projeleri üzerine sorunlar ve siyasi tartışmalar gündeme geldi.

06.09.2024 16:17
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Beykoz Belediyesi Meclisinde, ilçedeki kentsel dönüşüm projelerindeki sorunlar tartışıldı.

Beykoz Belediyesi Meclisi eylül ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Taner Aksu başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleştirildi.

Gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, bugünkü CHP'li belediye yönetiminin, görevde olduğu ilk altıncı ayda, belediyenin yönünü, kapasitesini ve kapsamını henüz kavramadığını söyledi.

Kentsel dönüşümün önemine değinen Hasanoğlu, uzmanların İstanbul'daki olası bir depremden bahsettiğini ve bu yüzden kentsel dönüşümün bir "beka" meselesi olduğunu belirtti.

Kentsel dönüşüm konusunda herkesin yapıcı olması ve elini taşın altına koyması gerektiğini anlatan Hasanoğlu, siyasi tartışmaya dönüştürülmeden kentsel dönüşüm işlerinin yapılması için yıllardır uğraştıklarını kaydetti.

Hasanoğlu, "Devlet, son 20 yılda 1 milyon 400 bin bağımsız bölümün üzerinde yapıyı kendi eliyle yaptı, hak sahiplerine teslim etti. 3,5 milyona yakın konutu da kentsel dönüşüm yoluyla, özel iştiraklerle, vatandaşların kendi dönüşümleriyle dönüştürmeyi sağladık. Bu süreç devam ediyor. İstanbul'da 1 milyon 400 bin civarında dönüşmesi gereken bağımsız bölüm var. 650 bininin acil dönüştürülmesi gerekiyor. Hemen bunları dönüştürmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da geçen 5 yıllık dönemde 2 bin 400 civarında bağımsız bölümün dönüşümünün sağlandığına işaret eden Hasanoğlu, şöyle konuştu:

" Tokatköy'deki kentsel dönüşüm çok önemli bir proje. Biz 1,5-2 sene kaybettik. Neden? Bu politik tartışmalar yüzünden. Olay ne? Belediyenin 80 dönüm arsası var. Bu arsayı bilabedel üzerinde oturan insanlara hibe ediyor. Emlak Konut gelecek, milyarlarca lira zarar ederek inşaatı yapacak, oradaki insanları, güvenli konutlarda yaşatmaya devam edeceğiz. Tokatköy'de projenin önünde lastik yakıldı, dumanlar gökyüzüne çıktı. Lastik yakarak kentsel dönüşüm olur mu? Bunun savunulur bir tarafı olmaz. CHP yapmaz, yapamaz, yaptırmaz. Tarih sayfalarında duruyor, araştırın okuyun. Eskişehir'de 25 yıl CHP'li yönetim var, 25 yılda 24 daire dönüştürmüşler. İzmir'i de herkes biliyor zaten.. Bodrum'da kıyamet kopuyor, bakın yaz boyu tartışıyoruz, hep CHP'nin belediyeleri."

"Eskişehir'de dönüştürülecek bir şey olduğunu da çok düşünmüyorum"

Bunun üzerine söz alan Meclis 1. Başkanvekili Aksu, "Eşim Eskişehir Mihalıççıklı. Ben buraya çok giderim. Dönüştürülecek bir şey olduğunu da çok düşünmüyorum. Dönüştürülebilecekleri zaten dönüştürmüşlerdir. Oraya gittiğimde huzurlu bir kent görüyorum. Yeşiliyle, suyuyla, doğasıyla çok güzel bir kent görüyorum. CHP ne yaptı diye söylediğinizde daha ne yapsın Cumhuriyeti kurmuştur. En büyük yapacağı iş budur. İnşallah böyle de devam edecektir." dedi.

CHP'li Meclis Üyesi Murat Uzun, "Tokatköy'de yok o yakılmış, yok bu yakılmış. Çingene olaylarına dönüştürmüşsünüz olayı. Çingeneler yakar lastikleri, ne lastiği, hangi lastik, hangi duman... Siyasetten uzaklaşmayın. Siz 20 yılda Beykoz'a ne verdiniz, onu konuşun?" diye konuştu.

Kaynak: AA

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