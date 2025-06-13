Beykoz Belediyesi'nden Doğa Gezileri: 7 Gün 7 Rota - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi'nden Doğa Gezileri: 7 Gün 7 Rota

13.06.2025 17:29  Güncelleme: 17:52
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Beykoz Belediyesi, Trekking Haftası etkinlikleri kapsamında 16-22 Haziran tarihleri arasında yedi doğa gezisi düzenleyecek. Etkinlikler, Beykoz'un ve İstanbul'un doğal güzelliklerini keşfetmeyi amaçlıyor.

(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, Trekking Haftası kapsamında Beykozlu vatandaşları yedi doğa gezisine götürecek. "7 Gün 7 Rota" başlığıyla planlanan yolculuklar, hem Beykoz'un ve İstanbul'un doğal güzelliklerini hem de İstanbul dışındaki rotaları kapsayacak.

Beykoz Belediyesi, spor, doğa ve eğlenceyi bir araya getiren etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Geçen haftada Dolunay'da yoga ve kano etkinlikleri düzenleyen Beykoz Belediyesi, bu kez de doğa gezileri düzenliyor. 16-22 Temmuz günleri arasında gerçekleştirilecek Beykoz Trekking Haftası etkinlikleri kapsamında Beykozlular, yedi günde yedi doğa yolculuğu yapacak. "7 Gün 7 Rota" başlığıyla planlanan yolculuklar hem Beykoz'un ve İstanbul'un doğal güzelliklerini hem de İstanbul dışındaki rotaları kapsayacak. Trekking gezileri ile sağlıklı yaşam ve spor yapma alışkanlıklarının desteklenmesi hedefleniyor.

Yedi günde yedi yolculuk

Etkinlikler çerçevesinde 16 Haziran'da Düzce Güzeldere Şelalesi-Efteni Gölü, 17 Haziran'da Belgrad Ormanı, 18 Haziran'da Bolu Gölcük Tabiat Parkı, 19 Haziran'da Kocaeli-Çenedağ, 20 Haziran'da Alibahadır Mesire Alanı, 21 Haziran'da Polonezköy Tabiat Parkı ve 22 Haziran'da Elmalı Barajı gezileri gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi'nden Doğa Gezileri: 7 Gün 7 Rota - Son Dakika

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