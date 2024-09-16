Beykoz Belediyesi'nden Özel Öğrencilere Spor ve Doğa Etkinliği

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi (BEYMER) özel öğrencileri, Alibahadır Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte spor ve doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Beykoz'daki dezavantajlı çocuk ve gençlerin çeşitli eğitim ve sağlık hizmetleriyle hayata sevgi ve güvenle hazırlandığı Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi (BEYMER)'in öğrencileri, Alibahadır Mesire Alanı Beykoz Belediyesi Mete Gazoz Tesisleri'nde düzenlenen spor ve etkinliklerine katıldı.

Spor eğitmenlerinin gözetiminde okçuluk, basketbol, futbol ve voleybol gibi spor alanlarında etkinliklere katılan özel öğrenciler, hem eğlendiler hem de sporun ve doğanın keyfini çıkarttılar. BEYMER tarafından düzenlenen bu tür doğa ve spor etkinlikleriyle; özel bireylerin spor ve doğanın güzelliklerini keşfederken sosyalleşmeleri ve hayata daha sıkı bağlanmaları amaçlanıyor.