Beykoz Belediyesi'nden Sevgililer Günü'ne Özel Etkinlik - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi'nden Sevgililer Günü'ne Özel Etkinlik

Beykoz Belediyesi, Sevgililer Günü'nde düzenlediği 'Aşiyan'dan Beykoz'a Aşkın Tarihi ve Psikolojisi' söyleşisi ile aşka dair derin bir yolculuğa çıktı. Etkinlikte Pelin Batu ve Acar Baltaş katılımcılara aşkın tarihini ve psikolojik yansımalarını anlattı. Konserle sona eren etkinlik ilgiyle takip edildi.

15.02.2025 10:24  Güncelleme: 11:10
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, Sevgililer Günü'nü aşka özel bir etkinlikle taçlandırdı. Eda Yılmayan'ın moderatörlüğünde Pelin Batu ve Acar Baltaş'ın konuk olduğu etkinlikte, aşkın tarihine ve psikolojine ilişkin keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi.

Beykoz Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel "Aşiyan'dan Beykoz'a Aşkın Tarihi ve Psikolojisi" söyleşisiyle ilçe sakinlerini aşkın edebiyattaki ve psikolojideki yansımaları üzerine yolculuğa çıkardı. Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde gazeteci Eda Yılmayan'ın moderatörlüğünde, tarihçi-oyuncu ve televizyon programcısı Pelin Batu ile psikolog-yazar Acar Baltaş,konuşmacı olduğu etkinlikte, aşkın tarih boyunca nasıl şekillendiği ve insan ilişkileri üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

"Beykoz; yeşiliyle, mavisiyle ve köklü kültürel mirasıyla tarihte pek çok sanatçıya ilham vermiştir"

Etkinliğin açılış konuşmasında doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla Beykoz'un pek çok sanatçıya ilham kaynağı olan bir ilçe olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Orhan Veli'nin dizelerinde, Ahmet Mithat Efendi'nin satırlarında, Tevfik Fikret'in mısralarında Beykoz'dan bir parça görmek mümkündür. Onların eserleri, yalnızca Beykoz'un güzelliklerini yansıtmakla kalmamıştır. Okuyan, dinleyen, hisseden herkesin ruhunda da derin izler bırakmıştır. Bugün, birlikte edebiyat dünyasının tarihinde bir yolculuğa çıkacağız. Kıymetli konuklarımız Eda Yılmayan'ın moderatörlüğünde, Acar Baltaş ve Pelin Batu ile aşkı ve aşkın psikolojisini konuşacağız. Bu özel günde bizlerle bir araya gelen kıymetli konuklarımıza ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Köseler'in Beykoz'da sanatın, edebiyatın ve kültürel etkinliklerin her zaman destekleneceğini ifade eden sözlerinin ardından Eda Yılmayan'ın moderatörlüğünde "Aşiyan'dan Beykoz'a: Aşkın Tarihi ve Psikolojisi" söyleşisi gerçekleşti.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği söyleşi sonrası Başkan Köseler ve eşi Firdevs Köseler, günün anısına Pelin Batu ve Acar Baltaş'a çiçek takdim etti.

Sevgililer Günü'ne özel "Sevda Türküleri"

Özel söyleşinin ardından Beykoz Belediyesi Kent Orkestrası "Sevda Türküleri" konseri ile katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Solist Çiğdem Taştan ve İbrahim Ayduğan'ın 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel seçtikleri sevdanın ve aşkın en güzel türkülerine, Beykozlular hep bir ağızdan eşlik etti, konserde duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi'nden Sevgililer Günü'ne Özel Etkinlik - Son Dakika

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