Beykoz Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı Şampiyonada Başarı Elde Etti

(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı, İller Arası İstanbul Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'na katıldı. Sporcular, 7 farklı kategoride başarı elde ederek, şampiyonayı tamamladı.
Beykoz Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı, 27-28 Temmuz'da Bağcılar Göztepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen İller Arası İstanbul Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'na katıldı. Takım, şampiyonadaki 7 farklı kategoride büyük başarı elde etti.
Beykoz Belediye Spor Kulübü sporcularının dereceleri şu şekilde:
2014 doğumlu 40 kilogram Kadınlar kategorisi Şampiyonu: Elif Yalçınkaya 2014 doğumlu 37 kilogram Kadınlar kategorisi Şampiyonu: Elanur Gür
2015 doğumlu 25 kilogram Erkekler kategorisi 2. Ömer Eymen Yıldırım
2015 doğumlu 25 kilogram Erkekler kategorisi 3. Mert Yalçınkaya
2016 doğumlu 30 kilogram Erkekler kategorisi 2. Mertcan Şaban Aydın
2011 doğumlu 45 kilogram Kadınlar kategorisi 3. Safiye Badi Nur Yağcı
2011 doğumlu 44 kilogram Kadınlar kategorisi 3. Damla Kumsal Doğuer
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