Beykoz'da 7 katlı plazada yangın çıktı, 4. kattan yükselen alevler söndürüldü - Son Dakika
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Beykoz'da 7 katlı plazada yangın çıktı, 4. kattan yükselen alevler söndürüldü

Beykoz\'da 7 katlı plazada yangın çıktı, 4. kattan yükselen alevler söndürüldü
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Beykoz Kavacık'ta 7 katlı bir plazanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.

BEYKOZ'da 7 katlı plazanın 4'üncü katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Kavacık Mahallesi Yayabeyi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı plazanın 4'üncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Kavacık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da 7 katlı plazada yangın çıktı, 4. kattan yükselen alevler söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da 7 katlı plazada yangın çıktı, 4. kattan yükselen alevler söndürüldü - Son Dakika
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