Beykoz\'da 9 Şüpheli El Bombası Nedeniyle Tutuklanıyor

Beykoz'da otoyolun kenarında patlamamış 2 el bombası bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Eylül'de Beykoz'da TEM Otoyolu'nun Kavacık bağlantısında yol kenarında 2 el bombası bulunmasına ilişkin ortak çalışma yürüttü.
Ekipler, olayla bağlantıları olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti.
Güvenlik güçleri, Şişli ve Şile'de düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda 2 uzun namlulu silah, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 72 mermi, 2 çelik yelek, 4 kar maskesi ile çalıntı araç ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" suçu ile 6136 sayılı Kanun'un 12/1-4 maddesine muhalefetten tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
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