Beykoz'da asker uğurlama konvoyu oluşturarak trafik akışını engelleyen sürücüler yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, asker uğurlaması için konvoy oluşturan sürücülerin 27 Temmuz'da Halil Ulukurt Tüneli'nde trafik akışını engellendiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, araçların plaka bilgilerinden kimliklerini belirledikleri 7 sürücüyü yakaladı.
Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
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