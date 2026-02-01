Beykozlular, Balık Festivali'nde Buluştu - Son Dakika
Beykozlular, Balık Festivali'nde Buluştu

01.02.2026 16:59  Güncelleme: 22:32
Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Balık Festivali, sahil alanında 5 bin kişilik balık ekmek ikramıyla gerçekleştirildi. Konserlerin de yapıldığı festivalde, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Balık Festivali, çok sayıda vatandaşı Beykoz Sahili'nde buluşturdu. Festival kapsamında ilçe sakinlerine 5 bin kişilik balık ekmek, içecek ve tatlı ikramı yapılırken; Baransel ve Semih Aytaç de konser verdi.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ev sahipliğinde Beykoz Sahili Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen Balık Festivali'ne; İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, AK Parti Beykoz Kadın Kolları Başkanı Nursel Şahin, AK Parti Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Umut Aktürk, Beykoz Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve spor kulübü temsilcileri ile ilçe sakinleri katıldı.

Başkan Vekili Gürzel, Balık Festivali'nin Beykoz'da kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurgulayarak, soğuk havaya rağmen alanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti. Gürzel, "Bugün burada Semih Aytaç ve Baransel'in şarkılarıyla bir araya geliyor, balık ekmeğimizi paylaşarak bu güzel sahilde aynı sofrada buluşuyoruz. Bu birlik ve beraberlik tablosu Beykoz'un en büyük zenginliğidir. Biz yola çıkarken 'Beykoz'a Değer' dedik. Attığımız her adımda bu sözü tutmak için çalışıyoruz. İstiyoruz ki Beykoz'un her sokağında neşe, her hanesinde huzur olsun. Çünkü biz yürekten inanıyoruz ki; biz birlikte Beykoz'uz" ifadelerini kullandı.

Festivalin Beykoz'un kardeşlik ve dayanışma ruhunu yansıttığını belirten Gürzel, buluşmada emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "Birliğimiz ve bu güzel soframız daim olsun" dedi.

Balık ekmek ikramı ve konserlerle renklenen Balık Festivali, Beykoz'da keyifli ve coşkulu anlara sahne oldu.

Kaynak: ANKA

