Beykoz açıklarında batma tehlikesi yaşayan ve içinde 1 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içinde 1 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, Riva açıklarında batma tehlikesi yaşadı.
Tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Poyrazköy'e emniyetle yanaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Beykoz'da Batma Tehlikesi Geçiren Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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