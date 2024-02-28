Beykoz'da Bir Depoda Çıkan Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor - Son Dakika
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Beykoz'da Bir Depoda Çıkan Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Örnekköy Mahallesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

28.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:13
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Beykoz'da bir depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Örnekköy Mahallesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

Örnekköy, İtfaiye, Güvenlik, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da Bir Depoda Çıkan Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor - Son Dakika
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