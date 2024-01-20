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Beykoz'da bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Beykoz'da bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da Çiğdem Mahallesi Selvi Sokak'ta bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sırasında can kaybı veya yaralanma olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beykoz\'da bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
20.01.2024 - 09:56,
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BEYKOZ'DA bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin yoğun çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Çiğdem Mahallesi Selvi Sokak'ta saat 07.00 sıralarında bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün gecekonduyu sardı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bir mahalleli, "Ön taraf komple gitti, cam çerçeve yandı. Herhangi bir yaralanma yok. Evdekiler tahliye edildi" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA
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