Beykoz'da El Bombası Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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Beykoz'da El Bombası Operasyonu: 9 Gözaltı

Beykoz'da bulunan 2 el bombası sonrası 9 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

18.09.2024 15:49
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Beykoz'da otoyolun kenarında patlamamış 2 el bombası bulunmasına ilişkin 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül'de Beykoz'da TEM Otoyolunun Kavacık bağlantısında yol kenarında 2 el bombası bulunmasına ilişkin ortak çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, olayla bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, Şişli'de 3 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Devam eden çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli ise Şile'de gerçekleşen operasyonla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 2 uzun namlulu silah, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 72 mermi, 2 çelik yelek, 4 kar maskesi ile çalıntı araç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Terör, Suç, Son Dakika

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