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Beykoz'da elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beykoz'da elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Akbaba Mahallesi Maraş Caddesi'nde seyir halindeki motosikletin elektrik panosuna çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beykoz\'da elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
01.01.2024 - 08:29,
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Beykoz'da elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Akbaba Mahallesi Maraş Caddesi'nde seyir halindeki 34 FOH 503 plakalı motosikletin, elektrik panosuna çarpması sonucu sürücü Oğuzhan Emeç ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Emeç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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