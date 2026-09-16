Beykoz'da eve ateş eden 2 şüpheli, çalıntı motosikletle yakalandı

Beykoz'da bir eve silahla ateş ettikten sonra kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Örnekköy Mahallesi'nde bulunan bir ikamete ateş edilmesiyle ilgili çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra bölgeden uzaklaştıklarını belirledi.

Kimlikleri tespit edilen B.T. (20) ile C.D. (18) olay yerine yakın bir bölgede ekiplerce yakalandı.

Çalışmaların devamında, şüphelilerin olayda kullandıkları plakasız motosiklet olay yerine yakın alanda bulundu.

Yapılan kontrolde motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken, şüphelilerden C.D'nin 2 farklı suçtan arandığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.