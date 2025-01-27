Beykoz\'da Gecekondu Çöktü

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Beykoz'da bir odasında çökme meydana gelen gecekondu belediye ekiplerince mühürlendi.

Yenimahalle Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde bulunan tek katlı gecekondunun bir odasının zemini 25 Ocak'ta henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Gecekonduda ikamet eden Fatma Çadık'ın (80) evden çıkmak istemediği için ihbarda bulunmadığı belirlenirken, komşuları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Evde yapılan incelemede, çöken zeminin altının boş olduğu belirlendi.

Beykoz Belediyesi Afet İşleri Müdürü Salih Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan incelemelerde gecekondudaki çökmenin 25 Ocak'ta meydana geldiğini tespit ettiklerini belirterek, "Fatma hanım evinden çıkmak istemediği için yetkililere durumu bildirmemiş. Ancak bu şekilde burada ikamet etmek sağlıklı değil. Beykoz Belediyesi olarak ailemizin yanında olacağız. Şimdilik ev, zabıta ekiplerimizce mühürlendi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yaşlı kadının yan evde ikamet eden kızının yanına taşındığı öğrenildi.