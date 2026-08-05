Beykoz'da gemi arızası, Boğaz trafiği durdu
Panama bayraklı 'Vela Prime' gemisi arıza yaptı, İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı.
BEYKOZ, Keçilik Koyu önlerinde Panama bayraklı 'Vela Prime' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Kaynak: DHA
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