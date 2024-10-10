Beykoz'da Kapalı Otobüs Durakları İle Kış Hazırlıkları

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) iş birliğiyle, yaklaşan kış ayları öncesinde 16 noktaya kapalı otobüs durağı konuluyor. Proje kapsamında Beykoz'da Çengeldere ve Yenimahalle Arkboyu Caddesi'nde 2 durağın montajı yapıldı.

Beykoz Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye'nin bağlı kuruluşlarından İETT ile yaptığı iş birliği sonucunda ihtiyaç duyulan yerlerdeki duraklar kapalı hale geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından 10 ve Beykoz Belediyesi tarafından 6 noktada başlatılan çalışmalar kapsamında, yolcuları kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyacak yeni duraklar yapılıyor. Beykoz'da Çengeldere ve Yenimahalle Arkboyu Caddesi'nde 2 durağın montajı yapıldı.

Beykoz Belediyesi vatandaşların aciliyetini dile getirdiği, Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi, Baklacı Mahallesi Fatih Caddesi, Çiftlik Mahallesi ve Baklacı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde 2 ayrı noktada platform hazırlıklarını tamamladı. İBB ise Rüzgarlıbahçe, Tokatköy, Dereseki, Çubukulu, Alibahadır, Baklacı, Mahmutşevketpaşa, Kanlıca ve Bozhane'de yeni kapalı duraklar kuruyor. İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) tarafından ilçe genelindeki 12 farklı lokasyona daha kapalı durak konulması planlanıyor.

Beykoz Belediyesi'nin ilçede yaşamı kolaylaştırmaya ve konforu artırmaya yönelik ulaşım hizmetleri İBB ve İETT iş birliği ile hayata geçecek yeni yatırım ve projelerle devam edeceği bildirildi.