Beykoz'da Kendisini Takip Eden Kişiyi Bıçaklayan Zanlı Yakalandı

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Beykoz'da kendisini takip ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı polislerce yakalandı.

Şüpheli F.Y, Merkez Mahallesi'nde yolda yürüdüğü esnada K.Ü'yü bıçakla saldırarak yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan K.Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren F.Y. ise polislerce olay yerinde yakalandı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin uyuşturucu madde etkisinde olduğu tespit edildi.

Zanlının sorgusunda, sürekli birileri tarafından takip edildiğini, K.Ü'yü de kendisini takip ettiğini düşünerek bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.