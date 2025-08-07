Beykoz\'da Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

BEYKOZ'da deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Olay saat 19.00 sıralarında Beykoz Anadolu Feneri Kabakoz mevkiinde meydana geldi. Gezintiye çıkan 4 kişi, deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen gençlerin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri geldi. Halat yardımıyla gençler için istasyon oluşturan ekipler, 4 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.