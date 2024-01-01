 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beykoz'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Beykoz'da meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Oğuzhan Emeç, direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik panosuna çarptı. Ağır yaralanan Emeç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Beykoz\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
01.01.2024 - 06:28,
Abone Ol

BEYKOZ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Oğuzhan Emeç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Akbaba Mahallesi Maraş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Emeç'in kullandığı 34 FOH 503 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, Oğuzhan Emeç ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosiklet sürücüsü Oğuzhan Emeç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Maraş, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika


01:00
Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Son Dakika
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 07:10:53. #1.11#
SON DAKİKA: Beykoz'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement