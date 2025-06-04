Beykoz'da Nazım Hikmet Anma Etkinliği - Son Dakika
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Beykoz'da Nazım Hikmet Anma Etkinliği

04.06.2025 12:29  Güncelleme: 13:53
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Beykoz Belediyesi, ünlü şair Nazım Hikmet'i vefatının 62. yılında Paşabahçe İskelesi'nde düzenlediği etkinlik ile anarak şiirlerinden bestelenen şarkılarla ilçe sakinlerine duygusal bir gece yaşattı.

(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, Nazım Hikmet Ran'ı ölümünün 62'nci yılında Paşabahçe İskelesi'nde gerçekleştirdiği etkinlik ile andı.

Türk edebiyatının usta kalemi Nazım Hikmet, vefatının 62'nci yılında Beykoz'da şiirlerinden bestelenen şarkılarla anıldı. Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliği, ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla Paşabahçe İskelesi'nde gerçekleşti. Kent Orkestrası'nın sahne aldığı etkinlikte, Nazım Hikmet'in dizeleri müzikle buluştu.

"Şiirleri, notalara dönüşüp Beykoz'un sokaklarına karışacak"

Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, usta şairin sanat ve düşünce dünyasına katkılarını vurgulayarak, "Edebiyatımızın büyük ustası, fikirleriyle olduğu kadar şiirleriyle de kalplerimizde iz bırakan Nazım Hikmet'i, vefatının 62'nci yılında anmak için bir aradayız. Usta şair Nazım Hikmet, dizeleriyle bizlere aşkı, merhameti, direnci ve insanlığın ortak hayallerini anlattı. Bu akşam onun şiirleri, notalara dönüşüp Beykoz'un sokaklarına karışacak" dedi.

Karakaya, yaşamı boyunca adaleti ve umudu savunan Nazım Hikmet'i sevgi, saygı ve özlemle anarak Beykozluların yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Beykoz Kent Orkestrası sahnede

Başkan Yardımcısı Melih Karakaya'nın konuşmasının ardından program, Çiğdem Taştan ve İbrahim Ayduğan'ın solistliğinde Beykoz Kent Orkestrası'nın Nazım Hikmet'in eserlerinden oluşan müzikal dinletisi ile devam etti. Usta şairin Türk Edebiyatı'na kazandırdığı ve daha sonrasında bestelenen "Karlı Kayın Ormanında", "Ceviz Ağacı", "Çok Yorgunum", "Güzel Günler Göreceğiz" ve "Memleket Bizim" eserleri Beykozlularla buluştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Nazım Hikmet Anma Etkinliği - Son Dakika

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