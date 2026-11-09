Beykoz\'da sosyal destek projesi kapsamında 192 öğrenci okula geri döndü

İstanbul'da "Bizim Mahalle, Güçlü Toplum" Projesi kapsamında pilot bölge seçilen Beykoz'da sosyal desteğe ihtiyaç duyan hanelere yönelik çalışmalarla 192 öğrenci yeniden okula kazandırıldı, adli süreçteki 82 çocuğa destek sağlandı, yaklaşık 500 yetişkin okuma yazma kurslarına katıldı.

İstanbul Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen proje, Beykoz Kaymakamlığı koordinasyonunda ilçenin 45 mahallesinde uygulanıyor.

Okula devam etmeyen öğrenciler, adli süreçteki çocuklar, aile içi şiddet mağduru kadınlar, okuma yazma bilmeyen yetişkinler ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaşılması hedeflenen projede kamu kurumları, yerel yönetimler, muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yapıyor.

Okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar, din görevlileri, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlardan oluşan ekipler, haneleri ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde belirliyor ve tespit edilen sorunlara ilgili kurumların desteğiyle çözüm üretiyor.

Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, projenin İstanbul Valiliği öncülüğünde Aile Yılı kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.

Projenin aile ve mahalle dayanışmasını güçlendirmeyi amaçladığını belirten Ürkmezer, yerel yönetim, muhtarlıklar, kamu kurumları, okul aile birlikleri, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını anlattı.

Ürkmezer, çalışmaların düzenli toplantılarla değerlendirildiğini ifade ederek, "Sayın Valimizin talimatıyla bu model İstanbul'un 39 ilçesinde birer mahallede uygulanırken biz, Beykoz'un 45 mahallesinin tamamında eş zamanlı yürütüyoruz. Bu, '50 kişiyle görüştük, bitti' denilecek bir iş değil. Hayat devam ettikçe risk altındaki her vatandaşımıza ulaşmayı sürdüreceğiz." dedi.

Devamsızlık yapan 625 öğrencinin durumu incelendi

Projenin ilk aşamasında sürekli devamsızlık yaptıkları belirlenen 625 öğrencinin durumunun incelendiğini anlatan Ürkmezer, bunlardan 207'sinin ilçe dışına taşındıklarının tespit edildiğini söyledi.

Ürkmezer, ilçede ikamet eden 418 öğrencinin aileleriyle görüşmeler gerçekleştirildiğini belirterek, çalışmalar sonucunda 192 öğrencinin yeniden okula devam etmelerinin sağlandığını, diğer öğrencilerin de açık lise ve mesleki eğitim merkezlerine yönlendirildiklerini kaydetti.

Öğrencilerin eğitimden uzaklaşmamaları için maddi destek de sağlandığını dile getiren Ürkmezer, "Beykoz'da 600 öğrencimize verdiğimiz Kantin Kartlara aylık ikişer bin lira bakiye yüklüyoruz. Çocuklarımızın eğitimden kopmaması için ihtiyaç duyulan tüm araçları seferber ediyoruz." diye konuştu.

Adli süreçteki 82 çocuğa psikolojik ve sosyal destek

Projenin ikinci aşamasında adli süreçteki çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ürkmezer, güvenlik birimlerinden alınan bilgiler doğrultusunda belirlenen 82 çocuk ve aileleriyle uzman ekiplerin birebir görüştüklerini ifade etti.

Çocukların ihtiyaçlarına göre eğitim, spor, sanat ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine yönlendirildiğini belirten Ürkmezer, şöyle devam etti:

"Sosyal Hizmet Merkezimiz, 82 çocuğumuz ve ailesine psikolojik danışmanlık sağladı. 10 çocuğumuz bağımlılık riski kapsamında YEDAM ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 22 çocuğumuz Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzce spor branşlarına, 38 ailemiz manevi rehberlik için İlçe Müftülüğüne yönlendirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ile Belediyemiz, gıdadan eğitime, tadilattan nakdi yardıma kadar ailelerin yanında oldu. Bu çok yönlü koruyucu ve önleyici müdahale sayesinde projeye dahil edilen 82 çocuğumuzun hiçbirinde mükerrer suça rastlanmadı."

Aile içi şiddet mağduru kadınlara yönelik çalışmalar da yürütüldüğünü dile getiren Ürkmezer, bu kapsamda 129 kadına ulaşılarak yararlanabilecekleri kamu hizmetleri konusunda bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Ürkmezer, ev ziyaretini kabul eden 17 kadına psikososyal, hukuki ve ekonomik destek sağlandığını, ihtiyaç duyulan konutlarda tadilat çalışmalarının gerçekleştirildiğini anlattı.

Hane ziyaretlerinde sosyal yardımlardan haberdar olmayan vatandaşların da belirlendiğini ifade eden Ürkmezer, bu kişilerin engelli aylığı, evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı ve aşevi gibi hizmetlerden yararlanmalarının sağlandığını kaydetti.

Ürkmezer, sonraki aşamada yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile engellilere yönelik çalışmaların genişletileceğini bildirdi.

Bir yılda 500 kişiye okuma yazma eğitimi

Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı ve Öğümce Mahallesi Muhtarı Cengizhan Turaman da projede muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü görevi üstlendiklerini söyledi.

Mahallelerde okul yöneticileri, din görevlileri ve uzmanlarla birlikte ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anlatan Turaman, okuma yazma bilmeyen vatandaşların da kurslara yönlendirildiğini belirtti.

Turaman, TÜİK verilerine göre ilçede yaklaşık 3 bin 500 kişinin okuma yazma bilmediğinin tespit edildiğine dikkati çekerek, "Bir yıl içerisinde 53 okuma yazma kursu açılarak yaklaşık 500 vatandaşımıza eğitim imkanı sağlandı. Devamsız 192 evladımızın okula dönüşü ve adli süreçteki çocuklarımızda mükerrer suç yaşanmaması, bizler için en büyük gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Okuma yazma öğrenerek hayallerini gerçekleştirmek istiyorlar

Proje kapsamında açılan okuma yazma kurslarına katılan vatandaşlar da eğitim sayesinde hayatlarında yaşanan değişimi anlattı.

Bir aydır kursa devam eden Arif Atalay, okuma yazma öğrenmek için çaba gösterdiğini belirterek, "Okuldan ve hocalarımdan çok memnunum, iyi ki başladım. Okuma yazmayı sökmek için var gücümle çabalıyorum. En büyük hayalim ileride usta bir ressam olup yaptığım tabloları sanatseverlerle buluşturmak." dedi.

İki çocuk babası 45 yaşındaki İsmail Karagöz de kızına derslerinde yardımcı olabilmek için kursa başladığını söyledi.

Okuma yazma bilmediği için kızının eğitimine katkı sağlayamamanın kendisini üzdüğünü dile getiren Karagöz, "Halk Eğitim Merkezine başvurdum. Bir haftadır geliyorum ve faydasını görüyorum. İnsanın kendi azmi ve öğretmenlerimizin desteğiyle bunu başaracağım, hem kendime hem evlatlarıma faydalı bir birey olacağım." diye konuştu.