Beykoz'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beykoz Riva Eşek Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 4,5 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-10 (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Riva'da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.
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