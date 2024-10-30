Beykoz'da Trafik Kazası Davası Başladı

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Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatıma Zehra Kınık Demir ile 18 yaşından küçük müşteki sanık Y.S.Ö, müşteki Muammer Kızıl ve kaza nedeniyle hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki'nin ailesi katıldı.

Mahkeme heyeti, Y.S.Ö'nün 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi.

Bu karar üzerine basın mensupları ve izleyiciler duruşma salonundan çıkarıldı.

Tarafların savunma ve ifadelerinin alındığı duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Duruşmanın ardından basın mensuplarınca görüntülenen sanık Demir, elindeki kağıtla yüzünü gizleyerek sorulara yanıt vermedi.

Demir hızla merdivenlerden çıktığı sırada, müştekiler ve yakınları tepki göstererek peşinden gitmek istedi, ancak tedbir amacıyla salonun önünde bulunan polisler buna engel oldu.

Polislerin müştekilere müdahalesi sırasında arbede yaşanırken, bir müşteki olay anını görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Temmuz'da şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir'in kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracıyla Kavacık Mahallesi Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, Y.S.Ö'nün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosikletle çarpıştığı, devrilen motosikletin yerde sürüklenip kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl'a vurduğu belirtiliyor.

İddianamede, kazada motosiklet sürücüsünün arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlas Çeki'nin de savrularak beton bariyerlere çarpmasının ardından Y.S.Ö, Muammer Kızıl ve Çeki'nin yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları kaydediliyor.

Çeki'nin hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Kızıl ve Y.S.Ö'nün ise yaralandıkları belirtilen iddianamede, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tespit tutanağına göre şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir'in kusurlu olduğunun tespit edildiği anlatılıyor.

Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, Çeki'nin ölümünün genel beden travması sonucu meydana geldiğine dikkati çekildiği iddianamede, şüpheli Demir'in alınan ifadesinde "üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, olayda kusurlu olmadığını beyan ettiği" aktarılıyor.

İddianamede, şüphelinin olay tarihinde idaresinde bulunan aracıyla Y.S.Ö'nün motosikletine çarpıp, taksirli eylemi sonucu Batın Barlas Çeki'nin ölümüne, Muammer Kızıl ile Y.S.Ö'nün de yaralanmasına sebebiyet verdiği vurgulanarak, Fatıma Zehra Kınık Demir'in "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından, savcılık müştekilerden 18 yaşından küçük Y.S.Ö'ün de olayda sorumluluğu olduğunu tespit ederek, hakkında ek iddianame düzenledi.

Mahkeme, Y.S.Ö. hakkındaki ek iddianamenin ana iddianameyle birleştirilmesine karar verdi.