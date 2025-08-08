Beykoz'da Tünelde Konvoy Yapan 4 Sürücüye Ceza

Beykoz'da tünelde konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 4 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Ağustos'ta sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin yapılan incelemede, bazı araç sürücülerinin Halil Ulukurt Tüneli'nde konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.
Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen sürücüler A.A. (18), B.K. (31), B.A. (20) ve Y.K. (20) ekiplerce yakalandı.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "konvoy halinde araç kullanmak", "araçların geçişini engelleyecek şekilde hız sınırının altında araç sürmek", "emniyet kemeri takmamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden cezai işlem uygulandı.
