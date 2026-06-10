Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

10.06.2026 10:46
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Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 504,6 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 1 Haziran'da şüpheli bir aracı takibe aldı.

Şüphelilerin Çubuklu Mahallesi'nde başka bir araçla uyuşturucu alışverişi yaptığını tespit eden ekipler, iki aracı da durdurdu.

Uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen aracın sürücüsü Y.H.'nin (25) yola bazı ürünler atması üzerine yapılan incelemede, 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki Y.H. ile Ş.E. (24) gözaltına alındı.

Diğer araçta yapılan aramalarda ise 18 gram uyuşturucu madde, cep telefonu ve 23 bin 55 lira ele geçirildi. Araçtaki A.A. (25) ile G.A.'ya (28) gözaltı işlemi yapıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, G.A.'nın Sarıgöl Mahallesi'nde zula adresi olarak kullandığı belirlenen yere operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 504,6 gram uyuşturucu madde, vakum makinesi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden Y.H. ve Ş.E. haklarında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen A.A. ve G.A. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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