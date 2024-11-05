Beykoz\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Güncel

BEYKOZ'da uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde tespit etti. Şüpheliye uyuşturucu temin ettiği belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin toplam 33 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüpheli T.D.'nin üst aramasında 4,85 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürürken, çalışmayı derinleştirerek T.D.'nin uyuşturucu maddeyi temin ettiği adresi öğrendi. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, Y.Ç., K.A., F.G. ve N.C. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise 503 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 12 ekstazi hapı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin sorgulamasında çeşitli suçlardan toplam 33 suç kaydı olduğu belirlendi. Y.Ç., F.G., T.D. ve N.C. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, K.A. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.