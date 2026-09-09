Beykoz önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
Beykoz önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Beykoz önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, Beykoz Umuryeri önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 15 metre boyundaki teknenin KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Beykoz'da emniyete alındığı bildirildi.
Kaynak: AA
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