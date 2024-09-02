Beykoz Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

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Beykoz Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Riva açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Türkeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.