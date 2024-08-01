Beykoz Spor Ormanı'na Bisiklet Parkuru Yapılıyor

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(İSTANBUL)- Beykoz Spor Ormanı'na 4,5 kilometrelik yeni bisiklet parkuru yapılıyor. Bu proje ile hem modern bisiklet parkuru 14,5 kilometreye çıkacak hem de ulusal ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapılabilecek.

Beykoz Belediyesi tarafından 8 milyon 479 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan ve ilk etabı uluslararası standartlarda tesis ve sahalarla donatılan Spor Ormanı'nda 2'inci etap çalışmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA)'nın mali desteğiyle yürütülen projeyle mevcut 10 kilometre uzunluğundaki yol bisikleti ve performans parkuru 4,5 kilometrelik ilave yolla 14,5 kilometreye ulaşacak. Şehrin spor hayatına ve bisiklet sporuna yeni bir soluk getirecek parkur, yeşillikler içinden geçilen farklı zorluk derecelerindeki kulvarlarıyla sporculara sürüş ve antrenman keyfi sunacak. Parkurda, uluslararası yarış ve organizasyonlar da yapılacak.

3 milyon 450 bin metrekarelik alanda başlatılan 2'inci etap çalışmaları kapsamında ormanda, macera parkı, oyun alanları, kır lokantası, yürüyüş ve dinlenme alanları ile biyolojik atık su tesisi de hizmet verecek. Beykoz- Ümraniye yolu üzerindeki Küçüksu Caddesi'nde bulunan ormana, şehrin birçok noktasından kolay ulaşım imkanı bulunuyor.