 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beykoz Üniversitesi, 2023-2024 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Kayıtlarını Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beykoz Üniversitesi, 2023-2024 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Kayıtlarını Devam Ediyor

Beykoz Üniversitesi, 2023-2024 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Kayıtlarını Devam Ediyor

Beykoz Üniversitesi, 2023-2024 bahar dönemi yüksek lisans kayıtlarının devam ettiğini duyurdu. Lisansüstü Programlar Enstitüsü'nde toplam 29 yüksek lisans programı bulunuyor ve başvurular 1 Mart'a kadar sürecek. Üniversite, 2024 bahar döneminde İşletme (İngilizce) Yüksek Lisans Programları ile 'Blok Öğrenme' sistemini hayata geçirecek. Ayrıca, uzaktan eğitim imkanı da sunuluyor.

31.01.2024 14:13
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Üniversitesi, 2023-2024 bahar dönemi yüksek lisans kayıtları devam ediyor. Tezli-tezsiz, uzaktan eğitim ve Türkçe-İngilizce olmak üzere toplam 29 yüksek lisans programı bulunan Lisansüstü Programlar Enstitüsü'nde bahar dönemi başvuruları 1 Mart'a kadar sürecek. Türkiye'de 'Blok Öğrenme'yi hayata geçirecek olan üniversite, yeni sistemi 2024 bahar döneminde İşletme (İngilizce) Yüksek Lisans Programları ile başlatacak.

Bahar döneminde yüksek lisans yapmak isteyen ancak iş temposu, zaman ve mekan problemi gibi nedenlerle yüksek lisans eğitimini erteleyen adaylar için uzaktan eğitim olanağı da bulunuyor. Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü, İşletme ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik programlarında uzaktan eğitim ile tezsiz yüksek lisans imkanı sağlıyor. 2023-2024 akademik yılı bahar yarıyılında bünyesine 4 program daha eklendi.

"YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIMIZ İLE FARK YARATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak alanında donanımlı ve yetkin yüksek lisans mezunları yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Güçlü ve deneyimli akademik kadromuz ile mezunlarımızın kariyerlerinde fark yaratmalarını istiyoruz. Bu noktada da enstitü olarak yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylara tezli-tezsiz yüksek lisans programlarımızın yanı sıra iki programımızı da uzaktan eğitim imkanı ile sunuyoruz. Yeni açılan Muhasebe ve Denetim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi (İngilizce-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı, Pazarlama ve Marka Yönetimi (Türkçe-İngilizce) (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı ile de adayların güncel araştırma alanlarında uzmanlaşmalarına destek oluyoruz."

BLOK ÖĞRENME BAŞLAYACAK

2023-2024 Bahar Yarıyılından itibaren 'Blok Öğrenme'yi hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirten Prof. Dr. Aydınocak "Blok Öğrenme öğrencilere daha derin, etkili ve esnek bir öğrenme deneyimi sunacak. Blok Öğrenmenin pilot uygulaması lisansüstü düzeyinde 2023-2024 Bahar Yarıyılında İngilizce İşletme (Tezli -Tezsiz) Yüksek Lisans Programı ile başlayacak. Türkiye'de ilk olacak bu yenilikçi sistem ile eğitim-öğretim yılı yedişer haftalık bloklardan oluşacak. Tezli programlarda yedişer haftalık 8 blok, tezsiz programlarda ise yedişer haftadan oluşan 6 blok olacak. Böylece öğrencilerin geleneksel sistemdeki ders yükleri hafifleyecek, daha derin ve interaktif bir öğrenme yaşayacaklar" dedi.

YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI PROGRAMA GÖRE DEĞİŞİYOR

Yüksek lisans programlarına başvuracak lisans mezunu adaylarda, tezsiz programlar için ALES şartı aranmazken, tezli yüksek lisans programları için ise program özelinde farklı ALES puanı şartı tanımlanabiliyor. Beykoz Üniversitesi'nin lisansüstü programlarına online başvuru yapılıyor. 2023-2024 bahar dönemi yüksek lisans programları, başvuru koşulları ve ödeme seçenekleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz Üniversitesi, 2023-2024 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Kayıtlarını Devam Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 15:45:40. #1.12#
SON DAKİKA: Beykoz Üniversitesi, 2023-2024 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Kayıtlarını Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement