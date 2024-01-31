Beykoz Üniversitesi, 2023-2024 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Kayıtlarını Devam Ediyor

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Beykoz Üniversitesi, 2023-2024 bahar dönemi yüksek lisans kayıtları devam ediyor. Tezli-tezsiz, uzaktan eğitim ve Türkçe-İngilizce olmak üzere toplam 29 yüksek lisans programı bulunan Lisansüstü Programlar Enstitüsü'nde bahar dönemi başvuruları 1 Mart'a kadar sürecek. Türkiye'de 'Blok Öğrenme'yi hayata geçirecek olan üniversite, yeni sistemi 2024 bahar döneminde İşletme (İngilizce) Yüksek Lisans Programları ile başlatacak.

Bahar döneminde yüksek lisans yapmak isteyen ancak iş temposu, zaman ve mekan problemi gibi nedenlerle yüksek lisans eğitimini erteleyen adaylar için uzaktan eğitim olanağı da bulunuyor. Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü, İşletme ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik programlarında uzaktan eğitim ile tezsiz yüksek lisans imkanı sağlıyor. 2023-2024 akademik yılı bahar yarıyılında bünyesine 4 program daha eklendi.

"YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIMIZ İLE FARK YARATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak alanında donanımlı ve yetkin yüksek lisans mezunları yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Güçlü ve deneyimli akademik kadromuz ile mezunlarımızın kariyerlerinde fark yaratmalarını istiyoruz. Bu noktada da enstitü olarak yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylara tezli-tezsiz yüksek lisans programlarımızın yanı sıra iki programımızı da uzaktan eğitim imkanı ile sunuyoruz. Yeni açılan Muhasebe ve Denetim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi (İngilizce-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı, Pazarlama ve Marka Yönetimi (Türkçe-İngilizce) (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı ile de adayların güncel araştırma alanlarında uzmanlaşmalarına destek oluyoruz."

BLOK ÖĞRENME BAŞLAYACAK

2023-2024 Bahar Yarıyılından itibaren 'Blok Öğrenme'yi hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirten Prof. Dr. Aydınocak "Blok Öğrenme öğrencilere daha derin, etkili ve esnek bir öğrenme deneyimi sunacak. Blok Öğrenmenin pilot uygulaması lisansüstü düzeyinde 2023-2024 Bahar Yarıyılında İngilizce İşletme (Tezli -Tezsiz) Yüksek Lisans Programı ile başlayacak. Türkiye'de ilk olacak bu yenilikçi sistem ile eğitim-öğretim yılı yedişer haftalık bloklardan oluşacak. Tezli programlarda yedişer haftalık 8 blok, tezsiz programlarda ise yedişer haftadan oluşan 6 blok olacak. Böylece öğrencilerin geleneksel sistemdeki ders yükleri hafifleyecek, daha derin ve interaktif bir öğrenme yaşayacaklar" dedi.

YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI PROGRAMA GÖRE DEĞİŞİYOR

Yüksek lisans programlarına başvuracak lisans mezunu adaylarda, tezsiz programlar için ALES şartı aranmazken, tezli yüksek lisans programları için ise program özelinde farklı ALES puanı şartı tanımlanabiliyor. Beykoz Üniversitesi'nin lisansüstü programlarına online başvuru yapılıyor. 2023-2024 bahar dönemi yüksek lisans programları, başvuru koşulları ve ödeme seçenekleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.