Beylerderesi Yaşam Vadisi Projesi Hızla İlerliyor

06.04.2026 17:34
Yeşilyurt Belediyesi, Mollakasım Mahallesi'ndeki Beylerderesi Yaşam Vadisi projesinin birinci etabında fiziki gerçekleşmenin yüzde 80'e ulaştığını duyurdu. Projenin ikinci etabının Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Mollakasım Mahallesi'ndeki Tevzi Deresi üzerinde yapımı sürdürülen Beylerderesi Yaşam Vadisi projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, yürüyüş ve bisiklet yollarını kapsayan birinci etapta fiziki gerçekleşmenin yüzde 80 seviyesine ulaştığını belirterek, projenin ikinci etabının Ağustos ayında tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Malatya'nın en gözde mekânları arasında yer alan Beylerderesi, doğal güzellikleri ve türkülere konu olmasıyla biliniyor. Proje kapsamında hayata geçirilecek bisiklet ve yürüyüş yolları, eşsiz doğal manzara eşliğinde spor yapmak isteyen vatandaşlara ve doğa tutkunlarına güvenli ve konforlu bir ortam sunacak. Doğal güzellikleri, geniş yeşil alanları ve zengin sosyal donatılarıyla dikkat çeken proje, Malatya'nın yaşam kalitesini artıracak önemli bir çevre ve turizm yatırımı olarak öne çıkıyor.

Başkan Geçit, projenin ilk etabını Mayıs ayında tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını, ikinci etap çalışmalarının ise Ağustos ayı sonu itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Bölgenin doğal dokusunu koruyarak yeni bir turizm aksı oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Geçit, 'Kadim Çırmıktı'ya yakışır güzel bir projeyi şehrimize kazandıracağız' diye konuştu. Projeyle birlikte ilçeye alternatif gezinti ve sosyal yaşam alanlarına bir yenisinin daha eklenmesi planlanıyor.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 17:55:48. #.0.4#
Advertisement
