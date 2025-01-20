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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi'nin 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için hazırladığı Beylikdüzü 10. Yarıyıl Şenliği başladı. Çocukların, atölye çalışmalarından sahne gösterilerine kadar çeşitli etkinliklere katıldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Beylikdüzü Yarıyıl Şenliği başladı. Çocukların eğlenirken öğrenebileceği birbirinden renkli etkinliklerden oluşan şenlik, yoğun ilgi gördü.

Atölye çalışmalarından sahne gösterilerine kadar birçok etkinliğe ücretsiz katılma imkanı bulan çocuklara kitap hediye edildi. Şenlik, 18 Ocak-1 Şubat 2025 tarihleri arasında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ile Galeri Beylikdüzü olmak üzere 3 ayrı merkezde devam edecek. Tüm yarıyıl programları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler belediyenin www.beylikduzu.istanbul ve sosyal medya adreslerini ziyaret edebilir.

"Amacımız çocuklarımızın tatil boyunca keyifli vakit geçirmesi"

Tüm çocukları Yarıyıl Şenliği'ne davet eden Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nde çocukların daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yarıyıl Şenliği de bu anlayışla oldukça önemsediğimiz ve her yıl üzerine ne katabiliriz diye kafa yorduğumuz bir etkinlik. Amacımız çocuklarımızın tatil boyunca keyifli vakit geçirmesi. Eğitici, öğretici ve çocukların hayal gücünün gelişmesine katkıda bulunacak etkinliklere tüm çocukları bekliyoruz" dedi.