Beylikdüzü Belediyesi 2024 Faaliyet Raporunu Açıkladı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi 2024 Faaliyet Raporunu Açıkladı

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, 2024 yılına dair faaliyet raporunu meclis toplantısında kamuoyu ile paylaştı. Kentin sosyal, ekolojik ve ekonomik gelişimi için yapılan projeler ve sunulan hizmetler detaylandırıldı.

08.04.2025 12:00  Güncelleme: 12:20
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, belediye meclis toplantısında, 2024 yılı Faaliyet Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı. Çebi, "Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın önderliğinde 'Beylikdüzü Aklı'nı ortaya koyduk. Neler yaptıysak, neler başardıysak, bugüne nefes, yarına umut olmak için yaptık" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda, 2024 yılı Faaliyet Raporu kamuoyunun bilgisine sunuldu. Son bir yılda yapılan hizmetleri paylaşan Başkan Vekili Çebi, şöyle konuştu:

"Beylikdüzü'nü sosyal, ekolojik, ekonomik ve yönetsel bileşenleriyle bir bütün olarak, çağdaş toplumsal gelişme hedeflerine dönük bir anlayışla planlayarak, yaşamın her alanında, sosyal hayatı ve doğasıyla 'İstanbul'un nefesi' olacak; herkes için yaşanabilir, araştıran, birlikte öğrenen ve çalışan, yeni ekonomi ve üretim imkanları yaratan, sosyal adalet ve demokrasiyi yaşatan, ulusal ve uluslararası ölçekte referans sağlayacak bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz."

Dört ana başlık altında Faaliyet Raporu'nu sunan ve bir yıllık sürece ilişkin verileri paylaşan Çebi, şöyle devam etti:

"3 bin 43 patili dostumuzun tedavisini gerçekleştirdik. Bin 108 patili dostumuza barınak hizmeti verdik. 2 bin 804 rehabilitasyon ve kısırlaştırma uygulaması gerçekleştirdik. 10 bin 685 adet ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmeti verildi. 29 bin 768 adet fidan ve çalı dikimi, bin 492 adet yetişkin ağaç yetişkin dikimi, 109 bin 215 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi. Kent tarımını desteklemek ve ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yaşam Bahçemizden 56,68 ton mahsul elde edildi. Dokuz adet yeni parkı ilçemize kazandırırken 20 adet parkın revizesini yaptık. 7 bin 940 metrekarelik kamusal alanda peyzaj düzenlemesi yapıldı. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'ni tamamladık, kullanıma açtık. İlçemizdeki okulların ve diğer kamu kurumların ihtiyaçlara yönelik destekler sağladık. 2024 yılında ilçemiz genelinde toplamda 41bin 611 ton asfalt kaplama çalışması 33 bin 999 ton asfalt yama çalışması gerçekleştirdik. Barış Mahallesi Kapalı Pazaryeri'ni vatandaşımızın hizmetine sunduk. 2024 yılında 2 bin 104 yaş almış ve engelli vatandaşımıza yönelik ev temizliği, evde kuaför, sıcak yemek ve evde öz bakım hizmetleri sunduk. 502 haneye 129 bin 905 porsiyon sıcak yemek hizmeti sunduk. 45 bin 401 vatandaşımıza acı günlerinde taziye yemeği hizmeti sunduk. 22 bin 472 haneye yapılan sosyal incelemeler sonucu sosyal yardım sağladık. 51 bin 670 sağlık hizmeti sunduk."

Çebi sunumunu, şöyle sonlandırdı:

"Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın göz bebeği olan projesi, Beslenme Saati uygulamasıyla 2024 yılında çocuklarımıza 248 bin 949 beslenme paketi ulaştırdık. İlçemizi, kültür ve sanatın merkezi yapmak amacıyla; sanat sergileri, tiyatrolar, geleneksel hale getirdiğimiz festivaller, söyleşiler vb. çok sayıda kültür ve sanat etkinlikleri düzenledik. Hiçbir ayrım gözetmeyen, kimseyi dışarıda bırakmayan bir anlayışla toplumun tüm kesimlerini kuşatarak siyaset üstü bir yaklaşımla bu kenti yönetmeye gayret ettik. Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın önderliğinde 'Beylikdüzü Aklı'nı ortaya koyduk. Neler yaptıysak, neler başardıysak, bugüne nefes, yarına umut olmak için yaptık."

Toplantıda, 2024 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi 2024 Faaliyet Raporunu Açıkladı - Son Dakika

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