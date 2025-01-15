Beylikdüzü Belediyesi 2024\'te Sokak Hayvanlarına Büyük Destek Verdi

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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla bin 400 hayvanın kısırlaştırılması, bin 950 hayvanın aşılanması ve 3 bin 150 hayvanın tedavisi gerçekleştirildi.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 2024 yılında da ilçe genelinde sokak hayvanlarının sağlık, bakım ve refahını sağlamak için birçok hizmet hayata geçirildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla 2024 yılı boyunca bin 400 hayvanın kısırlaştırılması, bin 950 hayvanın aşılanması, 3 bin 150 hayvanın tedavisi yapıldı.

Gıda ve barınma desteği

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusunda da çalışmalarını yürüten Beylikdüzü Belediye, son bir yılda hayvan sahiplendirme kampanyalarıyla 140 patili dostu sıcak yuvaya kavuşturdu. Öte yandan, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için günlük 2 bin 500-3 bin kilogram taze yemek, hayvan bakımevinde hazırlanarak ilçedeki sokak hayvanlarına dağıtıldı. Ayrıca 142 adet kedi evi, vatandaşlara teslim edilerek sokak hayvanlarının güvenle barınması sağlandı.

İlaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı

Sadece sokak hayvanları değil, ilçenin genel sağlığı için de çalışmalar yapan belediye, 10 bin 700 adet ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetini kamu kurumları, okullar, ibadethaneler ve kamusal alanlarda gerçekleştirdi. Hayvan bakımı ve sahiplendirme işlemlerinin önemiyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde ise 3 bin 93 kişiye ulaşıldı. Eğitimler, hayvan bakımevinde ve okullarda gerçekleştirilerek her yaş grubundan vatandaş bilinçlendirildi.