Beylikdüzü Belediyesi, Afet Yönetim Modeli ile Şehrin Direncini Artırıyor

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, kenti daha dirençli hale getirmek için çalışmalarını 'afet öncesi', 'afet anı' ve 'afet sonrası' olmak üzere üç ana başlıkta ele alarak Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli'ni oluştururken; bu kapsamda ilçeye dört merkez kazandırıldı.

Silivri açıklarında 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen ve İstanbul genelinde etkili olan 6,2 büyüklüğündeki deprem, afetle mücadele çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kenti daha dirençli hale getirmek için birçok proje ve çalışmaya imza atan Beylikdüzü Belediyesi'nin oluşturduğu Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli de afetle mücadele çalışmalarına örnek oluşturdu.

İlçeye dört merkez kazandıran Beylikdüzü Belediyesi, bu merkezlerden ilki olan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde her türlü afetle mücadele çalışmasının ilgili diğer kurumlarla koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Tesiste ayrıca afetlere hazırlık eğitimleri de veriliyor.

Afet anındaki tüm operasyonel ihtiyaçların karşılandığı Beylikdüzü Afet Anı ve Lojistik Merkezi ile aynı noktada bulunan bin metrekarelik Beylikdüzü Mutfak ise yedi gün 24 saat, 200 bin kişiye çorba ve ekmek ile 10 bin kişiye iki öğün yemek çıkarabiliyor.

23 bin metrekarelik inşaat alanına sahip üç kattan oluşan, olası afet durumlarında ilçe ve şehir dışından gelecek lojistik malzemelerin depolanacağı ve dağıtımın yapılacağı Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi ve Kapalı Barınma Alanı ise barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçların karşılanacağı bir tesis olarak tasarlandı.

Afet Bilgi Sistemi devreye alındı

Belediye tarafından ilçedeki doğa olaylarının afete dönüşmemesi için risk ve kriz süreçlerinde koordinasyonu ve birimler arası eşgüdümü sağlamak amacıyla GIS Tabanlı Afet Yönetim Sistemi devreye alındı. Uygulamayla vatandaşlar toplanma alanlarına ve ihtiyaç noktalarına yönlendirilebiliyor; olumsuz hava koşullarında da çalışmalar anlık olarak takip edilebiliyor.

Belediye, afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerini daha etkin yönetmek amacıyla "Beylikdüzü Hazır" internet sitesini yenileyerek kullanıcıların hizmetine sundu. Platform, vatandaşların afet farkındalığını artırmayı ve olası afet durumlarında hızlı bilgi akışı sağlamayı hedefliyor.

Nefes Arama Kurtarma Ekibi kuruldu

Çalışmalar kapsamında afet anında ihtiyaç duyulması halinde arama kurtarma çalışmalarını ivedi şekilde gerçekleştirmek amacıyla Nefes Arama Kurtarma Ekibi kuruldu ve son teknolojik ekipmanlarla donatılmış iki adet ilk müdahale öncü aracı ile bir adet orta düzey kurtarma aracı belediye bünyesine katıldı. Araçlar, Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma Ekipleri ile birlikte afet bölgesine intikal ederek kurtarma çalışmalarında görev alacak. Bununla birlikte, Beylikdüzü'nde bulunan 192 adet afet toplanma alanında görev alacak personelin görevlendirmesi de yapıldı.

10 mahallede Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonları

Beylikdüzü Belediyesi'nin ortaya koyduğu Afet Yönetim Modeli kapsamında hayata geçirdiği yenilikçi projelerden bir tanesi de Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu oldu. Olası afet ve acil durumlarda gerek Nefes Arama Kurtarma Ekibi'nin gerekse il dışından gelecek arama kurtarma ekiplerinin konaklayabileceği ve arama kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyacakları ekipmanları bulacakları istasyonlar, ilçedeki 10 mahalleye yerleştirildi.

Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu'nda arama kurtarma ekiplerinin dinlenmesi için dokuz kişilik yatakhane, tuvalet ve duş bulunuyor. Bunun yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere elektrikli ağır kırıcılar, benzinli beton kesiciler, elektrikli ve manuel demir kesiciler, manuel kırıcı deliciler, elektrikli ısıtıcılar, aydınlatma ekipmanları, el fenerleri, yangın söndürme ekipmanları, kurtarma ekipmanları, aşı muhafaza dolabı, yangın battaniyeleri, solunum tüpleri, sedyeler, serum üniteleri, sabit telsiz ve haberleşme cihazları da yer alıyor.

İstasyon içerisinde çevrim dışı da çalışma imkanı veren ve dışarıdan yardıma gelen ekipler için Beylikdüzü'ne ilişkin haritalar, nüfus verileri, afet merkezleri gibi verileri içeren tablet ve Afet Yönetici El Rehberi bulunuyor.