Beylikdüzü Belediyesi Çerkes Sürgünü ve Soykırımı Anma Töreni Düzenledi

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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, 'Çerkes Sürgünü ve Soykırımı' dolayısıyla bir anma töreni gerçekleştirdi. Törene katılan Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Seyhan Topaloğlu, "Çerkes soykırımını unutmayacağız, unutturmayacağız. Hiç kimsenin, hiçbir kültürün, hiçbir insanın ve ülkenin böyle acılar yaşamamasını diliyorum" dedi.

İlçe belediyesi ve Çerkes Kültür Evi Derneği iş birliğiyle düzenlenen anma töreninde, meşalelerle yapılan yürüyüşün ardından "Nart Ateşi" yakıldı.

Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Seyhan Topaloğlu Seyhan Topaloğlu, törende yaptığı konuşmada, "Çerkeslerin yaşadığı sürgün ve katliamdan dolayı yaşanılan bütün acıları paylaşıyorum. Bu konuyla ilgili yapılan bütün mücadelelerde yanınızda olacağımızı belirtmek istiyorum. Hiç kimsenin, hiçbir kültürün, hiçbir insanın ve ülkenin böyle acılar yaşamamasını diliyorum. Çerkes soykırımını unutmayacağız, unutturmayacağız. El ele birlikte olarak tüm acı çekenlerin yanında olmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.

"Ne kadar büyük bir acı olduğunu tarif edemem"

Çerkes Kültür Evi Derneği Başkanı Mehmet Yetişkin ise "21 Mayıs 1864'te yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Hemen akabinde de sürgün süreci başladı. Kendi vatanımızdan bu şekilde sürüklenmenin, atılmanın ne kadar büyük bir acı olduğunu tarif edemem. Bir daha hiçbir ulusun böyle bir felaketi yaşamamasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından soykırım ve sürgün sürecini anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Ardından sembolik mezar taşlarıyla nöbet tutularak bu süreçte hayatını kaybedenler anıldı.