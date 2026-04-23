Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Meclisi, Geleceğe İlişkin Hayallerini Paylaştı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 10:17  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Meclisi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gündemli toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşti. "Sizlerin hayalleri bizim yol haritamızdır. Unutmayın ki düşünceleriniz bu kentin geleceğini şekillendirecek" diyen Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, koltuğu Çocuk Meclisi Başkanı Eymen Süleyman Ertürk'e devretti. 23 Nisan ruhu, çocukların söz aldığı ve geleceğe ilişkin hayallerini paylaştığı bu anlamlı buluşmayla yaşatıldı.

Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gündemli bir meclis oturumu gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, Başkan Vekili Çebi'nin açılış konuşmasıyla başladı. Çebi konuşmasının ardından koltuğunu Çocuk Meclisi Başkanı Eymen Süleyman Ertürk'e devretti.

Beylikdüzü Çocuk Meclisi üyeleri ile Beylikdüzü Belediyesi meclis üyelerini bir araya getiren programda hem geçmişe ilişkin anılar hem de hayaller dile getirildi. Belediye meclis üyeleri eski bayramları ve çocukluk anılarını aktarırken çocuk meclis üyeleri de 23 Nisan ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Etkinliğin son bölümünde ise "Hayalimizdeki Beylikdüzü" başlığı altında söz alan çocuklar ve yetişkinler; daha yaşanabilir, daha mutlu ve çocuk dostu bir kent hayalini dile getirdi.

Çocuklara hitap eden Çebi, şunları söyledi:

"Daha yaşanabilir, adil ve mutlu bir kent için söyleyeceğiniz her söz, bizim için çok değerlidir"

"23 Nisan, yalnızca bir bayram değildir. Aynı zamanda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 106. yıl dönümüdür. Atatürk, bu büyük günü sizlere armağan ederek, geleceğimizin teminatının çocuklar olduğuna olan inancını tüm dünyaya göstermiştir. Bugün bu meclis salonunda, sizler de işte bu inancın birer parçası olarak, demokrasiyi, katılımı ve karar alma süreçlerini bizzat deneyimliyorsunuz. Bu noktada, seçilmiş Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'ın vizyonunu hatırlatmak istiyorum. Başkanımız, göreve geldiği ilk günden bu yana Beylikdüzü'nü bir 'çocuk kenti' haline getirmek için durmadan çalıştı. Onun başkanlığında, sizlerin daha iyi koşullarda eğitim almanız, sanatla, bilimle ve sporla iç içe büyümeniz için bu kente kreşler, kültür merkezleri, bilim merkezleri, kütüphaneler ve parklar kazandırıldı. Çocuk dostu bir kent olma yolunda, çocukların 'Kararlara Katılım Hakkı' gereği, görüşlerini özgürce ifade edecekleri, kararlarda söz sahibi olacakları, kendi oylarıyla seçme-seçilmeyi deneyimleyecekleri Beylikdüzü Çocuk Meclisi'ni kurduk. Sizlerin hayalleri bizim yol haritamızdır. Daha yaşanabilir, daha adil, daha mutlu bir kent için söyleyeceğiniz her söz, bizim için çok değerlidir. Unutmayın ki düşünceleriniz bu kentin geleceğini şekillendirecek. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; siz değerli çocuk meclisi üyelerimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Çebi, toplantının ardından Çocuk Meclisi Başkanı ve meclis üyelerini makamında ağırladı. Burada çocuklar talep ve isteklerini iletti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 11:58:14. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.