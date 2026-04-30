Beylikdüzü Belediyesi, İlçeyi Yaza Hazırlıyor

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yaza hazırlık çalışmaları kapsamında ortak kullanım alanlarını daha temiz, düzenli ve konforlu hale getiriyor.

İlçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam eden Beylikdüzü Belediyesi, kış mevsiminde zarar gören alanlarda hem çevre düzenlemeleri gerçekleştiriyor hem de alanları mevsimsel kullanıma hazırlıyor.

İlçenin yeşil dokusunun korunması ve geliştirilmesinin öncelikli olarak ele alındığı çalışmalarla; yürüyüş yolları, oturma alanları, çocuk oyun grupları, spor sahaları ve ortak kullanım noktaları detaylı şekilde temizlenerek vatandaşların konforlu ortamlarda zaman geçirmesi sağlanıyor.